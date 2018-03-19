Технология визуального поиска Google Lens стала доступна на iOS

Google приступил к запуску технологии визуального поиска Lens в приложении Google Фото для iOS. Новая функция станет доступна всем пользователям в ближайшие недели.

Google Lens позволяет устройству «понимать», что находится на изображении. Сервис способен идентифицировать здания, компании, предметы искусства, растения, животных, и даже флаеры и афиши мероприятий. При использовании Lens на фото, где указан телефонный номер или адрес, инструмент автоматически сохранит эту информацию в виде контакта на смартфоне, а события будут добавлены в календарь.

Starting today and rolling out over the next week, those of you on iOS can try the preview of Google Lens to quickly take action from a photo or discover more about the world around you. Make sure you have the latest version (3.15) of the app.https://t.co/Ni6MwEh1bu pic.twitter.com/UyIkwAP3i9

Google Photos (@googlephotos) March 15, 2018

Чтобы воспользоваться этой функцией на iOS-устройстве, нужно запустить приложение Google Photos, выбрать нужный снимок, а затем нажать на иконку Google Lens. В зависимости от того, что именно изображено на фото, можно будет или просмотреть информацию, предоставляемую Google, или предпринять действие.

История всех действий, совершаемых Google Lens, будут сохраняться в учётной записи Google. При этом пользователь сможет в любое время её удалить, перейдя на страницу «Мои действия».

Новая функция будет доступна в приложении Google Фото для iOS версии 3.15.

Напомним, что Google впервые представил систему визуального поиска Google Lens на конференции I/O в мае 2017 года.

А ранее в этом месяце компания начала запуск поддержки этой функции в приложении Google Фото для Android.


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