Технология визуального поиска Google Lens стала доступна на iOS
Google приступил к запуску технологии визуального поиска Lens в приложении Google Фото для iOS. Новая функция станет доступна всем пользователям в ближайшие недели.
Google Lens позволяет устройству «понимать», что находится на изображении. Сервис способен идентифицировать здания, компании, предметы искусства, растения, животных, и даже флаеры и афиши мероприятий. При использовании Lens на фото, где указан телефонный номер или адрес, инструмент автоматически сохранит эту информацию в виде контакта на смартфоне, а события будут добавлены в календарь.
Starting today and rolling out over the next week, those of you on iOS can try the preview of Google Lens to quickly take action from a photo or discover more about the world around you. Make sure you have the latest version (3.15) of the app.https://t.co/Ni6MwEh1bupic.twitter.com/UyIkwAP3i9
Чтобы воспользоваться этой функцией на iOS-устройстве, нужно запустить приложение Google Photos, выбрать нужный снимок, а затем нажать на иконку Google Lens. В зависимости от того, что именно изображено на фото, можно будет или просмотреть информацию, предоставляемую Google, или предпринять действие.
История всех действий, совершаемых Google Lens, будут сохраняться в учётной записи Google. При этом пользователь сможет в любое время её удалить, перейдя на страницу «Мои действия».
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