Asahi Glass создала стекло для складных смартфонов

Компания Asahi Glass из далекой Японии занимается разработкой и производством защитных стекол для различных устройств, в том числе и мобильных. Их творения можно встретить в электронных книгах, а сегодня она представила особое стекло минимальной толщины, созданное специально для складных смартфонов.



Новое стекло от Asahi Glass характеризуется как очень гибкое и очень тонкое, ведь его толщина составляет всего 0,07 миллиметра. Конечно же, при таких параметрах его нельзя назвать особо прочным, но производитель пытается уверить мир в обратном: по словам представителей маркетингового отдела Asahi Glass, это стекло на 80% прочнее в сравнении другими химически закаленными стеклами.



К характеристикам стекла относят предельное растягивающее напряжение на уровне 1200 МПа и предельный же радиус кривизны 2,5 миллиметра, что тоже не говорит о его прочности и хорошей гибкости. Производство стекла может начаться уже в этом году – все будет зависеть от заказов. Заметим, что производители смартфонов не особо спешат выводить на рынок складные смартфоны, если речь не о традиционных раскладушках – та же Samsung работает над своим прототипом Galaxy X уже четвертый год, но он до сих пор не был представлен официально.