Apple ведет разработку собственных с MicroLED-дисплеев

Согласно сообщению агентства Bloomberg, корпорация Apple работает над созданием своих собственных дисплеев. Издание утверждает, что купертинский производитель вложил огромную сумму денежных средств в разработку MicroLED-экранов следующего поколения.

В дисплеях будут использоваться новые светоизлучающие соединения, благодаря которым они станут тоньше, ярче и энергоэффективнее нынешних OLED-панелей. Из-за сложностей в производстве Apple закрыла проект около года назад. После инженеры добились прогресса, и сейчас технология находится на завершающей стадии.