Apple ведет разработку собственных с MicroLED-дисплеев

Согласно сообщению агентства Bloomberg, корпорация Apple работает над созданием своих собственных дисплеев. Издание утверждает, что купертинский производитель вложил огромную сумму денежных средств в разработку MicroLED-экранов следующего поколения.

Apple Watch Series 3

В дисплеях будут использоваться новые светоизлучающие соединения, благодаря которым они станут тоньше, ярче и энергоэффективнее нынешних OLED-панелей. Из-за сложностей в производстве Apple закрыла проект около года назад. После инженеры добились прогресса, и сейчас технология находится на завершающей стадии.

Секретное производственное предприятие расположено в калифорнийском городе Санта-Кларе, где над разработкой нового дисплеев работают около 300 инженеров. На предприятии площадью почти 6 тысяч квадратных метров имеется специальная территория для сложного процесса «выращивания» светодиодов. Первыми новый MicroLED-экран получат часы Apple Watch.


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