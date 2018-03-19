Apple ведет разработку собственных с MicroLED-дисплеев

Согласно сообщению агентства Bloomberg, корпорация Apple работает над созданием своих собственных дисплеев. Издание утверждает, что купертинский производитель вложил огромную сумму денежных средств в разработку MicroLED-экранов следующего поколения.
В дисплеях будут использоваться новые светоизлучающие соединения, благодаря которым они станут тоньше, ярче и энергоэффективнее нынешних OLED-панелей. Из-за сложностей в производстве Apple закрыла проект около года назад. После инженеры добились прогресса, и сейчас технология находится на завершающей стадии.
Секретное производственное предприятие расположено в калифорнийском городе Санта-Кларе, где над разработкой нового дисплеев работают около 300 инженеров. На предприятии площадью почти 6 тысяч квадратных метров имеется специальная территория для сложного процесса «выращивания» светодиодов. Первыми новый MicroLED-экран получат часы Apple Watch.