Samsung выпустит новый мобильный редактор фильмов
В телефонах Samsung уже давно есть встроенное приложение Movie Maker, которое позволяет вам оживлять ваши клипы. И это очень удобно, если вы предпочитаете не искать стороннее приложение, чтобы делать больше, чем обрезать кадры.
Тем не менее оно скоро станет неактуальным. Последняя версия Movie Maker предупреждает пользователей о том, что приложение «больше не будет работать», когда поступит обновление Android P.
Это может занять много времени (релиз Android P, скорее всего, не будет готов до конца лета), но нужно быть к этому готовым.
Samsung предупреждает, что она удалит все проекты в один момент.
Не совсем понятно, почему Samsung убирает Movie Maker. Может быть, это связано с отсутствием популярности, проблемой совместимости, ожиданием замены или с другими моментами.
Напомним, в прошлом году Samsung обвиняли в том, что она предлагала ненужные дублирующие приложения на телефонах Galaxy.
То же самое сегодня происходить и с Movie Maker. Ведь видеоредактирование Android в лучшем является базовой программой.
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