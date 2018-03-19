Samsung выпустит новый мобильный редактор фильмов

В телефонах Samsung уже давно есть встроенное приложение Movie Maker, которое позволяет вам оживлять ваши клипы. И это очень удобно, если вы предпочитаете не искать стороннее приложение, чтобы делать больше, чем обрезать кадры.

Тем не менее оно скоро станет неактуальным. Последняя версия Movie Maker предупреждает пользователей о том, что приложение «больше не будет работать», когда поступит обновление Android P.

Это может занять много времени (релиз Android P, скорее всего, не будет готов до конца лета), но нужно быть к этому готовым.

Samsung предупреждает, что она удалит все проекты в один момент.

Не совсем понятно, почему Samsung убирает Movie Maker. Может быть, это связано с отсутствием популярности, проблемой совместимости, ожиданием замены или с другими моментами.

Напомним, в прошлом году Samsung обвиняли в том, что она предлагала ненужные дублирующие приложения на телефонах Galaxy.

То же самое сегодня происходить и с Movie Maker. Ведь видеоредактирование Android в лучшем является базовой программой.