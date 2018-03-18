Xiaomi анонсировала еще одну версию смартфона Redmi Note 5 Pro

Как известно, в модельном ряду компании Xiaomi путаются все, даже сами разработчики – очень много схожих внешне и по названию аппаратов, у каждого из которых есть по нескольку модификаций. Сегодня ситуация ухудшилась с анонсом новой версии бестселлера Redmi Note 5 Pro, которая, правда, будет доступна не всем.



Новый Redmi Note 5 Pro будет продаваться только на территории Китая, хотя глобальную прошивку под него все же выпустят, хотя и не сообщается, когда именно. Изменений в смартфоне много, в частности, его камера получила улучшенные алгоритмы работы и разрешение 13 Мп для фронтальной и 20+13 Мп для основной. Кроме того, вместо порта microUSB теперь используется современный USB-C с поддержкой ускоренной зарядки, есть прошивка Android 8 Oreo уже из коробки с оболочкой MIUI 9 и экран Full HD+ на 6 дюймов с очень тонкими рамками.



В основе новой версии Redmi Note 5 Pro лежит процессор Qualcomm 636 с восемью ядрами, а объем ОЗУ равен 3, 4 или 6 Гб при наличии 32 или 64 Гб постоянной памяти. В продажу обновленный смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro поступит 20 апреля этого года версиях 3-32, 4-64 и 6-64 Гб по цене $175, $221 и $268 соответственно.