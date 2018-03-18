LG выпустит смартфон Folder в раскладном корпусе

Компания LG преисполнена желания выпустить смартфон в раскладном корпусе, но не дорогущий, в отличие от последних новинок от Samsung, а доступный подавляющему большинству потенциальных покупателей. Будущая новинка получила название Folder, она действительно очень похожа на раскладушки из середины прошлого десятилетия.

LG Folder

LG Folder – это полноценный смартфон на базе Android 6 Marshmallow, но он очень бюджетный, так как в нем ожидается наличие всего 1 Гб оперативной памяти, накопителя на 8 Гб и всего одной фотокамеры с разрешением 5 Мп. Построен LG Folder будет на неком 4-ядерном процессоре от MediaTek, но точно серии 67хх, поскольку уже заявлена поддержка сотовых сетей LTE. Больше всего вопросов в этом смартфоне вызывает экран – ему приписывают диагональ 3 дюйма, что не так уж и плохо, но при этом его разрешение рискует составить всего лишь 360х240 пикселей.

Само собой, сенсорным он уже не будет, так что полностью раскрыть функционал Android, пусть и версии 6, уже не получится. С другой стороны, это отличная альтернатива Nokia 3310, сотового телефона на базе обрезанной версии Android с менее развитым функционалом. В Folder нас ждут FM-тюнер, слот microSD, два слота под SIM-карты и батарея на 1470 мАч. Смартфон поступит в продажу до конца третьего квартала по цене до 70 долларов США в черном и розово-золотом цветах.

Максим Мишенев, MobileDevice


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