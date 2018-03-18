Флагман Xiaomi Mi 6X не получит вырез вверху экрана

Монобровная болезнь поразила не всех производителей – сперва HTC отказалась от выреза в экране у своего нового флагмана U12+, а теперь, похоже, и Xiaomi Mi 6X сохранит экран адекватной прямоугольной формы. Об этом свидетельствует новое изображение смартфона, выложенное в сети несколько часов назад.



Xiaomi Mi 6X – это улучшенная версия прошлогоднего флагмана Mi 6, которая станет базовой в современной линейке топовых аппаратов Xiaomi. Он пока еще не анонсирован, но по фото видно, что его корпус сохранит минимальную толщину, что вполне может понравиться прекрасной половине человечества. На фото Xiaomi Mi 6X, заметим, изображен в чехле-бампере и лишь в одном из вариантов цветового оформления, который едва ли понравится мужчинам.



О характеристиках смартфона пока нет никакой информации, разве что он получит экран 18:9 с довольно большими рамками в таком цветовом решении, а также вертикально расположенный модуль основной камеры в стиле Apple iPhone X. Он, как видно, состоит из двух матриц. Анонс Xiaomi Mi 6X вполне может состояться уже 27 марта – в этот день Xiaomi покажет модели Mi Mix 2S и Mi 7, и в этот же день пройдут презентации новинок от Huawei и Apple в разных частях света.