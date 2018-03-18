Lenovo готовит недорогой смартфон K350

Компания Lenovo собирается анонсировать новый смартфон K350 под собственным брендом, который уже прошел тестирование регулятором TENAA. Моноблок относится к сегменту бюджетных, но, в отличие от целого ряда конкурентов, обладает двойной основной камерой и корпусом из металла.



Пока неизвестно, в каких странах планируется релиз Lenovo K350, но в Китае его точно можно будет купить по цене до 200 долларов США . Это безрамочный смартфон с экраном 18:9 и разрешением HD+ при диагонали 5,7 дюйма ,а его процессор работает на частоте 1,5 ГГц, располагая восемью ядрами и видеокартой серии Mali. В описании Lenovo K350 упоминаются батарея 3000 мАч, фотокамеры на 8+2 Мп сзади и 8 Мп спереди, оперативная память на 2, 3 и 4 гигабайта в зависимости от версии и встроенный накопитель емкостью 16, 32 или 64 Гб.



Также в смартфоне уже с завода будет стоять ОС Android 8 Oreo со стандартным интерфейсом от Google , так как недавно Lenovo отказалась от дальнейшего продвижения собственной оболочки. Анонс Lenovo K350 состоится этой весной, и в список его достоинств войдут два SIM-слота, модуль LTE и сканер отпечатков пальцев.