Смартфон Huawei P20 Lite вживую: новый флагман уже представлен и распакован

Вчера состоялся интернет-анонс нового флагманского смартфона Huawei P20 Lite, а сегодня его впервые показали на полностью достоверном «живом» снимке. Смартфон уже можно купить в Италии и Чехии, хотя количество доступных экземпляров пока сильно ограничено.



В реальности Huawei P20 Lite ничем не отличается от пресс-рендеров, опубликованных вчера: в наличии и вырез в экране, известный как монобровь, и тонкий корпус с двойной камерой сзади в стиле iPhone X, и надпись Huawei прямо под дисплеем. Дизайн смартфона ровно такой, какой и ожидался без единого сюрприза, и даже сканер отпечатков пальцев, вопреки слухам, не встроен в экран, а вынесен на заднюю панель. Официальный мировой дебют Huawei P20 Lite и других представителей серии Р20, коих в общей сложности четыре, ожидается ровно через 10 дней в Париже.



Huawei P20 Lite – самый младший представитель линейки, но у него уже есть 4 Гб ОЗУ, 64 Гб постоянной памяти и процессор Kirin 659 на 8 ядер, а также большой экран на 5,84 дюйма с высоким разрешением 2280х1080 точек. К слову, его соотношение сторон равно 19:9, то есть дисплей здесь еще более вытянутый, чем у Samsung S9. Новый Huawei P20 Lite укомплектован батареей 3000 мАч, двойной камерой на 16+2 Мп, прошивкой Android 8 Oreo с оболочкой EMUI 8, быстрой зарядкой по USВ-С и модулем NFC для бесконтактных платежей.