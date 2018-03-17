Microsoft запатентовала динамик в экране смартфона

На данный момент большой популярностью пользуются смартфоны с полноэкранным дизайном. Однако инженеры при разработке такого устройства испытывают затруднения по размещению разговорного динамика.
Китайская компания Vivo Communication Technology уже нашла возможное решение в смартфоне Vivo APEX: динамиком стал экран устройства. Теперь и Microsoft готова представить свой вариант такой конструкции.
Редмондский гигант предложил прикреплять OLED-экран к пьезоэлектрическому слою при помощи клея, а затем использовать вибрации этого модуля для генерации звука. Отмечается, что решение также можно использовать для создания тактильной обратной связи при касании дисплея.
Напомним, что Microsoft пока официально не занимается разработкой смартфонов. Поэтому пока неизвестно воплотит ли когда-нибудь производитель эту идея в реальном мобильном устройстве.