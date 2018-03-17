Microsoft запатентовала динамик в экране смартфона

На данный момент большой популярностью пользуются смартфоны с полноэкранным дизайном. Однако инженеры при разработке такого устройства испытывают затруднения по размещению разговорного динамика.

Китайская компания Vivo Communication Technology уже нашла возможное решение в смартфоне Vivo APEX: динамиком стал экран устройства. Теперь и Microsoft готова представить свой вариант такой конструкции.

Редмондский гигант предложил прикреплять OLED-экран к пьезоэлектрическому слою при помощи клея, а затем использовать вибрации этого модуля для генерации звука. Отмечается, что решение также можно использовать для создания тактильной обратной связи при касании дисплея.