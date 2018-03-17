Microsoft запатентовала динамик в экране смартфона

На данный момент большой популярностью пользуются смартфоны с полноэкранным дизайном. Однако инженеры при разработке такого устройства испытывают затруднения по размещению разговорного динамика.

Surface Phone

Китайская компания Vivo Communication Technology уже нашла возможное решение в смартфоне Vivo APEX: динамиком стал экран устройства. Теперь и Microsoft готова представить свой вариант такой конструкции.

Редмондский гигант предложил прикреплять OLED-экран к пьезоэлектрическому слою при помощи клея, а затем использовать вибрации этого модуля для генерации звука. Отмечается, что решение также можно использовать для создания тактильной обратной связи при касании дисплея.

Напомним, что Microsoft пока официально не занимается разработкой смартфонов. Поэтому пока неизвестно воплотит ли когда-нибудь производитель эту идея в реальном мобильном устройстве.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Huawei P20 Porsche Design будет стоить $1600Huawei P20 Porsche Design будет стоить $1600
Официальный анонс смартфона Huawei Y9Официальный анонс смартфона Huawei Y9
Найдена информация о начинке смартфона Vivo V9Найдена информация о начинке смартфона Vivo V9
Анонс флагмана LG G7 перенесли на майАнонс флагмана LG G7 перенесли на май
Apple iPhone X и Samsung Galaxy S9 Plus сошлись в дроп-тестеApple iPhone X и Samsung Galaxy S9 Plus сошлись в дроп-тесте
Блок рекламы


Похожие новости
Смартфон HTC U12+ остался без выреза в экранеСмартфон HTC U12+ остался без выреза в экране
Nokia 9 получит вырез на экранеNokia 9 получит вырез на экране
Meizu заранее снизит стоимость смартфона E3Meizu заранее снизит стоимость смартфона E3
Найдена информация о начинке смартфона Vivo V9Найдена информация о начинке смартфона Vivo V9
Анонс смартфона Huawei Nova 2 Lite среднего уровняАнонс смартфона Huawei Nova 2 Lite среднего уровня
Рассекречены характеристики смартфона Nokia 8 ProРассекречены характеристики смартфона Nokia 8 Pro
Толщину смартфона Vernee M6 уменьшат до 7 миллиметровТолщину смартфона Vernee M6 уменьшат до 7 миллиметров
Стали известны характеристики смартфона Xiaomi Mi 7Стали известны характеристики смартфона Xiaomi Mi 7
Официальный анонс смартфона Huawei Y9Официальный анонс смартфона Huawei Y9
iPhone (2019) лишится выреза на экранеiPhone (2019) лишится выреза на экране
Последние новости
Подгружаем последние новости