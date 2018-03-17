Объектив Google теперь доступен на iOS

В течение следующих нескольких недель Google официально запускает свою функцию объектива для устройств Apple iOS .

Объектив — это инструмент распознавания объекта по требованию, доступный через приложение Google Фото.

Например, когда пользователи фотографируют книгу или картину, объектив распознает ее и дает информацию, сообщающую вам более подробную информацию об объекте.

Объектив работает с фотографиями, визитными карточками, книгами, памятниками, картинами в музее, растениями и животными, а также с рекламными щитами.

Когда вы используете объектив на фотографии с телефонными номерами или адресом, то можете автоматически сохранить эту информацию в качестве контакта на вашем телефоне, а события будут добавлены в ваш календарь.

Чтобы получить доступ к этой функции на устройстве iOS , нужно запустить приложение Google Фото, выбрать снимок, затем нажать значок Google Объектив.