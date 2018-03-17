Объектив Google теперь доступен на iOS
В течение следующих нескольких недель Google официально запускает свою функцию объектива для устройств Apple iOS.
Объектив — это инструмент распознавания объекта по требованию, доступный через приложение Google Фото.
Например, когда пользователи фотографируют книгу или картину, объектив распознает ее и дает информацию, сообщающую вам более подробную информацию об объекте.
Объектив работает с фотографиями, визитными карточками, книгами, памятниками, картинами в музее, растениями и животными, а также с рекламными щитами.
Когда вы используете объектив на фотографии с телефонными номерами или адресом, то можете автоматически сохранить эту информацию в качестве контакта на вашем телефоне, а события будут добавлены в ваш календарь.
Чтобы получить доступ к этой функции на устройстве iOS, нужно запустить приложение Google Фото, выбрать снимок, затем нажать значок Google Объектив.
Напомним, Google Объектив дебютировал в октябре прошлого года на Pixel 2 и Pixel 2 XL.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Mobile
17.03.2018 10:02