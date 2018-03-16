Google отчитался о результатах работы над безопасностью Android в 2017 году

Google опубликовал отчёт о безопасности ОС Android за 2017 год. В нём компания дала обзор представленных в прошлом году методов защиты и результатов их работы.

Ниже – основные данные отчёта:

Сервис Google Play Защита, запущенный в мае прошлого года, ежедневно автоматически сканирует более 50 млрд приложений, других потенциальных источников ПВП и самих устройств, принимая меры в случае их обнаружения. При этом 60% ПВП в 2017 году было выявлено с помощью машинного обучения.

Play Защита, запущенный в мае прошлого года, ежедневно автоматически сканирует более 50 млрд приложений, других потенциальных источников ПВП и самих устройств, принимая меры в случае их обнаружения. При этом 60% ПВП в 2017 году было выявлено с помощью машинного обучения. Благодаря системе Google Play Защита уровень загрузки ПВП за пределами Google Play снизился более чем на 60%. Таким образом, использование этого сервиса положительно влияет на экосистему Android в целом, а не только на безопасность магазина приложений.

Play Защита уровень загрузки ПВП за пределами Play снизился более чем на 60%. Таким образом, использование этого сервиса положительно влияет на экосистему Android в целом, а не только на безопасность магазина приложений. 30% установок вредоносных приложений происходят, когда мобильное устройство не подключено к интернету.

За прошлый год на 30% больше устройств получили обновленные патчи безопасности в сравнении с 2016 годом.

В Google также отметили растущий успех Android Security Rewards (ASR) – программы вознаграждений за обнаружение уязвимостей в ОС Android, в рамках которой было выплачено $1,28 млн США . Общая сумма выплат с момента запуска программы составила свыше $2 млн США .

В рамках программы также были увеличены максимальные выплаты за обнаружение уязвимостей, которые подвергали опасности TrustZone и Verified Boot, с $50 тыс. до $200 тыс., а за обнаружение уязвимостей ядра с помощью удалённого доступа — с $30 тыс. до $150 тыс.

В 2017 году Google также представил программу Google Play Security Rewards , чтобы поощрить разработчиков, которые помогают найти пробелы и уязвимости в приложениях в Google Play.