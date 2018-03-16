Google отчитался о результатах работы над безопасностью Android в 2017 году
Google опубликовал отчёт о безопасности ОС Android за 2017 год. В нём компания дала обзор представленных в прошлом году методов защиты и результатов их работы.
Ниже – основные данные отчёта:
- Сервис Google Play Защита, запущенный в мае прошлого года, ежедневно автоматически сканирует более 50 млрд приложений, других потенциальных источников ПВП и самих устройств, принимая меры в случае их обнаружения. При этом 60% ПВП в 2017 году было выявлено с помощью машинного обучения.
- Благодаря системе Google Play Защита уровень загрузки ПВП за пределами Google Play снизился более чем на 60%. Таким образом, использование этого сервиса положительно влияет на экосистему Android в целом, а не только на безопасность магазина приложений.
- 30% установок вредоносных приложений происходят, когда мобильное устройство не подключено к интернету.
- За прошлый год на 30% больше устройств получили обновленные патчи безопасности в сравнении с 2016 годом.
В Google также отметили растущий успех
В рамках программы также были
В 2017 году Google также представил программу
Полная версия отчёта (на английском языке) доступна по
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16.03.2018 16:58