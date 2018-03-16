Смартфон Huawei P20 Lite анонсирован раньше срока

В интернете состоялся полуофициальный анонс флагманского смартфона Huawei P20 Lite, полноценный дебют которого состоится через 10 дней в Париже. Польский сайт Huawei опубликовал все характеристики гаджета, а также его спецификации, плюс смартфон показали в чешском представительстве китайского бренда.



Итак, смартфон Huawei P20 Lite выглядит ровно так же, как на всех ранее опубликованных шпионских снимках. Монобровь от Apple iPhone X – в наличии, вертикальная двойная камера в его же стиле – тоже, да и нижняя рамка сама по себе очень широкая, да еще надпись #HUAWEI# на ней разместили, как было модно в 2012 году. По характеристикам Huawei P20 Lite относится к смартфонам среднего уровня, но стоит он при этом как флагман от Xiaomi. В продаже он появится уже до конца текущего месяца по цене в районе 470 долларов США , и купить его получится в трех цветах корпуса – черном, синем и розово-золотом.



Характеристики Huawei P20 Lite опубликованы ниже.

- процессор Kirin 659, 8 ядер, до 2,4 ГГц;

- память 4 Гб RAM, 64 Гб ROM, microSD до 256 Гб;