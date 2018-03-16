Смартфон Huawei P20 Lite анонсирован раньше срока
В интернете состоялся полуофициальный анонс флагманского смартфона Huawei P20 Lite, полноценный дебют которого состоится через 10 дней в Париже. Польский сайт Huawei опубликовал все характеристики гаджета, а также его спецификации, плюс смартфон показали в чешском представительстве китайского бренда.
Итак, смартфон Huawei P20 Lite выглядит ровно так же, как на всех ранее опубликованных шпионских снимках. Монобровь от Apple iPhone X – в наличии, вертикальная двойная камера в его же стиле – тоже, да и нижняя рамка сама по себе очень широкая, да еще надпись #HUAWEI# на ней разместили, как было модно в 2012 году. По характеристикам Huawei P20 Lite относится к смартфонам среднего уровня, но стоит он при этом как флагман от Xiaomi. В продаже он появится уже до конца текущего месяца по цене в районе 470 долларов США, и купить его получится в трех цветах корпуса – черном, синем и розово-золотом.
Характеристики Huawei P20 Lite опубликованы ниже.
- процессор Kirin 659, 8 ядер, до 2,4 ГГц;
- память 4 Гб RAM, 64 Гб ROM, microSD до 256 Гб;
- ОС Android 8 Oreo, прошивка EMUI 8; - камеры 16 Мп фронтальная, 16+2 Мп фронтальная; - батарея 3000 мАч, быстрая заряда 18 ватт; - USB-C, VoLTE, NFC, Bluetooth 4.2; - Face ID, сканер отпечатков пальцев; - размеры 149х72х7 мм, вес 145 граммов.
- камеры 16 Мп фронтальная, 16+2 Мп фронтальная;
- батарея 3000 мАч, быстрая заряда 18 ватт;
- USB-C, VoLTE, NFC, Bluetooth 4.2;
- Face ID, сканер отпечатков пальцев;
- размеры 149х72х7 мм, вес 145 граммов.
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16.03.2018 16:57