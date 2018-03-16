Мобильная платформа Android Wear официально сменила название

Несколько дней назад мы писали о том, что Google раздумывает о переименовании своей мобильной ОС Android Wear. Сегодня решение было принято, так что встречаем прежнюю платформу под новым названием Wear OS.

Wear OS

Следует отметить, что новое название Wear OS никак не повлияло на саму операционную систему – да, у нее сменились имя и логотип, однако в плане возможностей и функционала все осталось на уровне последней версии Android Wear, кстати, вышедшей совсем недавно. Официальная причина переименования слишком расплывчата, в духе высказывания современных роSSийских политиков, но эксперты уже установили определенную закономерность: Google убирает из названия своих продуктов слово Android, словно не желая, чтобы их ассоциировали с данной ОС. Яркий пример – платежная система Android Pay, переименованная в G Pay.

Видимо, Google решил скопировать Apple, у которой есть Apple Pay, macOS, tvOS и отдельно iOS – каждый продукт имеет свое уникальное название. Добавим также, что платформа Wear OS, несмотря на всю свою функциональность, за последние два года растеряла массу поклонников, поскольку в плане аппаратной составляющей устройства на ее основе вообще никак не прогрессируют. Покупатели все чаще отдают предпочтение часам Samsung на платформе Tyzen OS, а также Apple Watch.


Максим Мишенев, MobileDevice


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