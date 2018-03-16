Смартфон HTC U12+ остался без выреза в экране

В сети опубликовано первое изображение нового флагманского смартфона HTC U12+, анонс которого ожидается до конца текущего года – точная дата его показа на данный момент неизвестна. Непонятно как, но этому аппарату удалось избежать заражения новой болезнь, которая повально косит все современные смартфоны – у него нет моноброви над экраном.



Вместо выреза, отнимающего огромную часть полезной площади экрана, у HTC U12+ есть обычная рамка минимальной толщины, в которой уместились две фотокамеры, пара сенсоров и разговорный динамик. Снизу рамка тоже есть, но ее почти не видно. Сам смартфон относится к топовому сегменту и после релиза сможет предложить потенциальным покупателям процессор Qualcomm 845, мощнее которого на рынке пока ничего нет, 6 Гб оперативной памяти и штатный накопитель емкостью 64 или 128 гигабайтов в зависимости от выбранной модификации.



Два фронтальных модуля камеры получили разрешение 8 и 8 Мп, а сзади стоят сенсоры уже на 12 и 16 мегапикселей. Обе пары могут снимать видео в высоком разрешении, но только у основной камеры есть поддержка HDR, 4K, оптическая стабилизация и прочие полезные дополнения. Параметры экрана не сообщаются, но, вероятно, это будет панель Super LCD с диагональю 6 дюймов и разрешением Quad HD+. Надеемся, что хотя бы для этого смартфона HTC установит адекватную стоимость.