Геймерский смартфон Xiaomi Blackshark засветился в Geekbench

В базе данных бенчмарка Geekbench появился готовящийся к выпуску игровой смартфон Xiaomi Blackshark, который в одноядерных и многоядерных тестах набрал 2452 и 8452 баллов, соответственно.

Xiaomi Blackshark

Благодаря тестам стало известно, что аппаратной основой Blackshark станет процессор Qualcomm Snapdragon 845 в тандеме с графическим ускорителем Adreno 630 и 8 ГБ оперативной памяти. В качестве программного обеспечения будет использоваться Android 8.0 Oreo.

Тестирование AnTuTu, которое прошло в прошлом месяце, показало, что Blackshark получит дисплей с разрешением Full HD+ (2160?1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9 с разрешением. Экран будет поддерживать частоту обновления 120 Гц. Также ожидается, что геймерский смартфон китайского производителя оснастят мощным аккумулятором, который позволит получить максимальную автономность в игровом режиме.

Xiaomi Blackshark в Geekbench

В тестах на AnTuTu Blackshark набрал 270680 баллов, что выше, чем у новых флагманов Samsung S9 и S9+. Тестовый образец имел 32 ГБ внутренней памяти. Возможно коммерческая модель телефона может включать большее хранилище: 64, 128 или 256 ГБ.

Дата выпуска и стоимость Xiaomi Blackshark пока неизвестны.


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