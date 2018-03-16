Смартфон Xiaomi Redmi 5A вышел в новом цвете

Компания Xiaomi представила новую расцветку для своего бюджетного смартфона Redmi 5A, который оказался невероятно успешным в целом ряде стран. Он стал одним из самых востребованных аппаратов данной марки, чем и заслужил новый интересный оттенок.



Отныне Xiaomi Redmi 5A будет предлагаться в новом цвете Lake Blue – светло-голубом, почти под цвет неба, но при этом его лицевая панель сохранит белый оттенок, что понравится далеко не всем. В итоге отныне Xiaomi Redmi 5A выпускается в четырех цветах – голубом, розовом, серебристом и золотистом, а полностью белый или полностью черный варианты для этой модели пока что недоступны.



Старт продаж версии в цвете Lake Blue состоится 22 марта в Китае и Индии по цене всего 75 евро за версию с 2 и 16 Гб RAM и ROM, а топовая модификация с 3-32 Гб обойдется в 86 евро при заказе в указанных странах. В список характеристик смартфона вошли батарея на 3000 мАч, прошивка Android 7.1 с оболочкой MIUI 9, экран на 5 дюймов с разрешением HD или 1280х720 точек две фотокамеры – 5 Мп спереди и 13 Мп сзади. За основу бюджетного Xiaomi Redmi 5A был взят очень достойный процессор Qua1comm 425.