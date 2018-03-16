Huawei официально представила смартфон P20 Lite

Сегодня, раньше намеченного срока, в ряде европейских странах, включая Италию и Польшу, компания Huawei анонсировала свой новый смартфон Huawei P20 Lite.

Huawei P20 Lite

На некоторых рынках Huawei P20 Lite будет продаваться под названием Именно Huawei Nova 3e будет представлена в ближайший понедельник, тогда как мировая презентация линейки Huawei P20 состоится в Париже неделей позже – 27 марта.

Новинка обладает 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением 2280?1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, а также вырезом в верхней части экрана как у iPhone X. Аппаратной основой Huawei P20 Lite стал восьмиядерный процессор Kirin 659 в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составляет 64 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 256 ГБ.

Huawei P20 Lite

Смартфон также имеет двойную основную камеру с модулями на 16+2 Мп,
16-мегапиксельную фронтальную камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Ёмкость аккумулятора составляет 3000 мАч.

Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C. Габариты Huawei P20 Lite равняются 148,6?71,2?7,4, а вес – 145 граммов. Телефон работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0.

Huawei P20 Lite поставляется в тех цветовых гаммах: черной, голубой и розово-золотистой. В Польше гаджет будет доступен до конца марта нынешнего года. Стоимость новинки составляет €369.


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