Google переименовала Android Wear в Wear OS. Надеется привлечь пользователей iPhone
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Также у проекта новый логотип и слоган: «Сделай каждую минуту важной». Это первый ребрендинг Wear с момента релиза в 2014 году. Его цель — привлечь на платформу больше пользователей, в том числе отобрать долю рынка у Apple и переманить пользователей iPhone.
Мы объявили новое имя, которое лучше отражает технологии и видение, а главное людей, носящих часы. Теперь мы Wear OS от Google — операционная система для всех.
В 2017 году каждый третий новый пользователь часов на Android Wear связывал их с iPhone. Такая кросс-платформенная интеграция имеет ряд ограничений, поскольку Apple обеспечивает нативную поддержку только собственной системы для часов — watchOS. На стороне Google разнообразие — за все время на рынке появилось более 50 моделей умных часов с их системой. При этом развитие новых проектов существенно тормозят проблемы с мобильными чипами: их изготовлением занимается Qualcomm, которая не обновляла линейку процессоров для часов уже 2 года.
Ожидается, что больше о Wear OS можно будет узнать конференции Google I/O в мае.
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