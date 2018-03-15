TENAA протестировал недорогой смартфон ZTE A606

Китайский регулятор TENAA провел тестирование нового смартфона ZTE A606, который совсем скоро поступит в продажу. Его характеристики и рендеры уже опубликованы на сайте ведомства, и это, как оказалось, бюджетный моноблок.

ZTE A606

Смартфон ZTE A606 будет представлен 22 марта этого года, одновременно с еще одним бюджетником Nubia V18, и презентация состоится непосредственно в Поднебесной. Новый ZTE A606 поступит в продажу в сером и синем цветах корпуса весом 140 граммов и толщиной в районе 9 миллиметров. Моноблок оснастят батареей на 2600 мАч, прошивкой Android 8 Oreo или, что более вероятно, Android Go, а также неким 4-ядерным процессором с частотой 1,3 ГГц.

Похоже, производителем CPU выступит китайская MediaTek, или же ZTЕ воспользуется одним из бюджетных чипов Qualcomm. К спецификациям китайца ZTE A606 также можно отнести экран HD+ на 5,45 дюйма с соотношением сторон 18:9, 2 Гб оперативной памяти и 16 Гб памяти постоянной. В него встроят две фотокамеры – 2 Мп спереди и 5 Мп сзади и не забудут про пару слотов SIM и поддержку карт microSD. Модуль LTE тоже никуда не денется. У ZTE A606 пока нет ни цены, ни даты начала продаж.

Максим Мишенев, MobileDevice


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