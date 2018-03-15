Sony оправдалась за отсутствие мини-джека в Xperia XZ2

Несколько дней назад компания Sony представила весьма неоднозначный смартфон Xperia XZ2 – топовый аппарат в новом, но устаревшем еще два года назад дизайне. Помимо вторичной внешности, аппарат получил неплохую, сравнительно, начинку, но при этом лишился входа под наушники, и сегодня Sony объяснила его отсутствие.

Xperia XZ2

По факту, Xperia XZ2 является первым смартфоном Sony без 3,5-миллиметрового разъема, и японский вендор оправдал это тем, что отказ от него является частью общего плана по переходу на новый дизайн Ambient Flow. Верить японцам или нет, решает каждый сам, но нового в дизайне смартфонов нет ничего – китайские бюджетники за $70 выглядят примерно так же, особенно спереди, где у Xperia XZ2 сохранились просто гигантские по современным меркам рамки экрана.

Что же до его уменьшенной версии Xperia XZ2 Compact, то этот смартфон и вовсе получил полностью пластиковый корпус, что уже давно не в моде и сразу указывает на принадлежность аппарата к начальному сегменту. Вот только дешевыми эти смартфоны точно не будут – Sony никогда не выпускала бюджетные (именно в плане цены, а не характеристик) модели и не собирается это делать. Таким образом, отказ от входа под наушники в Xperia XZ2 – это просто попытка следовать современным трендам, не более того. К дизайну Ambient Flow это вряд ли имеет отношение.

Максим Мишенев, MobileDevice


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