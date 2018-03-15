Кто и зачем хочет отменить результаты 4G-тендера

Спустя несколько дней после покупки операторами лицензий на 4G депутат Олег Ляшко потребовал отменить результаты тендера. Ляшко назвал проведение тендера «масштабной аферой» и потребовал от прокуратуры и НАБУ проведения расследования. Депутат заявил, что Украина недополучила как минимум 15 млрд грн из-за заниженных цен на частоты. Откуда он взял такие данные — неизвестно. , пишут AIN.UA

Премьер-министр Владимир Гройсман отреагировал на заявление Ляшко и попросил правоохранительные провести «тщательную проверку всех приведенных фактов».

Ляшко мог получить такую информацию от компании Giraffe. Так предполагают сразу три собеседника Лига.net. Giraffe — телеком-оператор, которым владеет экс-президент «Киевстар» Игорь Литовченко. Giraffe еще до конкурсов требовала от НКРСИ переоформить ей на льготных условиях лицензию в диапазоне 2,3 ГГц для 4G, но Нацкомиссия ей в этом отказала. Как предполагает один из источников Лига.net, есть компания, которая недовольна результатами тендера на 4G — и вероятно именно от нее поступил запрос Ляшко.

Перед проведением конкурса на связь нового поколения проводилось исследование возможного диапазона цен на частоты. Им занималась британская аналитическая компания Analysys Mason. Giraffe участвовала в предварительной подготовке к конкурсам, поэтому имела доступ к исследованию. Впрочем, директор Giraffe Андрей Дронюк отрицает передачу информации Олегу Ляшко и добавляет, что компания была согласна с расчетами британцев.

О том, что Giraffe передает данные третьим лицам, ходили слухи еще летом прошлого года. В июне другой депутат, Борислав Береза, написал у себя в Facebook, что бюджет Украины может недополучить 45 млрд грн из-за LTE . Тогда источники Лига.net также сообщали, что такие данные Береза мог получить от Игоря Литовченко, владельца Giraffe. Впрочем, эта информация так и осталась слухами.

Теоретически Украина могла бы получить 61 млрд грн от тендера на 4G. В распоряжение Лига.net попала копия расчетов Analysys Mason. В своем исследовании британская компания установила, что в диапазоне 1800 стоимость эфира должна составлять от 265 млн грн до 4075 млн грн за 5 МГц. То есть, если бы торги прошли по максимально рекомендованной цене, то в бюджет бы поступило на 45 млрд грн больше.

Но как ранее отмечал глава НКРСИ Александр Животовский, операторы вряд ли бы пошли на тендер с ценой, большей, чем минимальная, ведь для его проведения им пришлось отказаться от 2G-лицензий на эти же частоты. Именно поэтому НКРСИ предложила Кабмину утвердить постановление, согласно которому стартовая цена диапазона не должна превышать минимальной границы в 265 млн грн.

«Разумеется, с аргументами НКРСИ можно было бы спорить. Но в течение года во время открытой наработки документов этого так никто и не сделал», — пишет Лига.net.

Один из собеседников издания говорит, что далее от Генпрокуратуры стоит ожидать следственных действий по факту обращения Олега Ляшко. Но другой источник из государственных органов сомневается, что правоохранители будут возбуждать дела и «что-то останавливать».