Apple остановила производство iPhone 8 Plus

Согласно сообщению тайваньской газеты «Chinese-language Commercial Times» Apple приказала Wistron прекратить производство iPhone 8 Plus на своем заводе в Куньшане (Китай) сроком на две недели. Причиной этого стало использования «недопустимых компонентов».
На данный момент расследуются случаи применения водонепроницаемых компонентов от поставщика, не сертифицированного Apple. Чтобы вернуть доверие купертинской компании Wistron оштрафовала нескольких руководителей.
Wistron производит для Apple всего лишь 20% iPhone 8 Plus. Производством остальных 80% мобильных устройств занимается компания Foxconn. Совсем недавно Wistron начал производство Apple iPhone на заводе в Индии.
Пока тайваньская компания Wistron не комментирует сложившуюся ситуацию, но уже известно, что во время открытия биржевых торгов, акции производителя снизились в цене более чем на 5%.