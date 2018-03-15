Apple остановила производство iPhone 8 Plus

Согласно сообщению тайваньской газеты «Chinese-language Commercial Times» Apple приказала Wistron прекратить производство iPhone 8 Plus на своем заводе в Куньшане (Китай) сроком на две недели. Причиной этого стало использования «недопустимых компонентов».

На данный момент расследуются случаи применения водонепроницаемых компонентов от поставщика, не сертифицированного Apple . Чтобы вернуть доверие купертинской компании Wistron оштрафовала нескольких руководителей.

Wistron производит для Apple всего лишь 20% iPhone 8 Plus. Производством остальных 80% мобильных устройств занимается компания Foxconn. Совсем недавно Wistron начал производство Apple iPhone на заводе в Индии.

Пока тайваньская компания Wistron не комментирует сложившуюся ситуацию, но уже известно, что во время открытия биржевых торгов, акции производителя снизились в цене более чем на 5%.