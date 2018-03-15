Sony объяснила отказ от 3,5-мм аудиоразъёма

Флагманские смартфоны Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact стали первыми аппаратами японского производителя, которые лишились 3,5-мм аудиоразъёма.

В своем блоге компания опубликовала официальное заявление, где объяснила почему приняла такое решение:

«Это часть перехода на наш новый дизайн Ambient Flow. Чтобы создать красивый бесшовный корпус, нашим специалистам необходимо было избавиться от разъёма для наушников. Кроме того, мы осознаём общую тенденцию рынка в отношении беспроводных наушников по сравнению с проводными.»