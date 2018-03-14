Франция подала в суд на Apple и Google за «оскорбительные практики»
Франция подала в суд на Google и Apple за «оскорбительные» методы разработки приложений. Она может получить миллионы евро в виде штрафов.
Министр финансов Бруно Ле Мэйр рассказал журналистам о том, что у правительства есть проблемы с обременительными условиями, которые технологические гиганты налагают на французские стартапы.
«Когда разработчики хотят продавать приложения с помощью Google или Apple, они должны заплатить взнос», — сказал он, — но Google и Apple также собирают данные и могут в одностороннем порядке изменять условия контракта. Все это неприемлемо».
Бруно Ле Мэйр добавил, что Франция хочет закрыть лазейки, которые позволяют Google, Apple, Facebook и другим технологическим гигантам избегать налогов на миллиарды долларов.
«Мы хотим, чтобы в 2019 году мы могли начислять налоги гигантским технологическим компаниям в Европе», — отметил министр.
Напомним, в 2016 году Франция подала в суд на Google, потребовав $1,7 млрд. в виде уплаты налогов и отказалась рассчитывать на меньшую сумму, как это сделала Великобритания.
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