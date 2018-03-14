Слухи подтверждены: смартфон AllCall Mix2 выйдет в синем цвете корпуса

Компания AllCall отреагировала на появившиеся слухи о новой расцветке своего смартфона Mix2: утверждалось, что аппарат выйдет в темно-синем исполнении. Эта информация получила официальное подтверждение, так что новому цвету все-таки быть!

В производстве корпуса смартфона AllCall Mix2 применяется современная технология IML, позволяющая отполировать тыльную панель металлического корпуса практически до состояния зеркала, что позволяет ему блестеть (и блистать) в лучах солнца. При всей своей внешней красоте AllCall Mix2 не обделен и современной аппаратной начинкой: в его основе лежит процессор MediaTek Helio P23 – мощный 8-ядерный чип с производительной интегрированной графикой и встроенным модемом LTE . Смартфон несет в себе сразу 6 Гб оперативной памяти и функцию разблокировки по лицу Face ID в дополнение к традиционному сканеру отпечатков пальцев.



AllCall Mix2 понравится вам внешне и порадует высокой скоростью работы в любых современных приложениях и играх. В синем цвете смартфон поступит в продажу уже в самом ближайшем будущем, а прямо сейчас его можно приобрести в классической черной расцветке. Подробнее о смартфоне AllCall Mix2 можно узнать на официальном сайте производителя или на официальном форуме, посвященном конкретно этой модели.