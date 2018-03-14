Huawei представила безрамочный смартфон Nova 2 Lite

Сегодня китайская компания Huawei анонсировала новый бюджетный смартфон Nova 2 Lite. Новинка оснащена 6-дюймовым дисплеем с разрешением 1440?720 пикселей, двойной основной камерой с модулями на 13+2 Мп и 8-мегапиксельной фронтальной камерой.

Huawei Nova 2 Lite

В качестве аппаратной основы используется восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430 в тандеме с 3 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составляет 32 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 256 ГБ.

Huawei Nova 2 Lite

Ёмкость аккумулятора равняется 3000 мАч. Поддерживаются 4G LTE, VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth и GPS. Работает смартфон под управлением ОС Android Oreo с оболочкой EMUI 8.0. Габариты девайса составляют 158,3?76,7?7,8 мм а масса 155 граммов.

Huawei Nova 2 Lite доступен в трех цветовых гаммах: черной, синей и золотой. Новинка в первую очередь будет продаваться на Филиппинах по цене $192.


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