Шимкив отверг подозрения в нечестных 4G-тендерах

Решение по минимальной цене принимал Кабмин, заявили у Порошенко.

Шимкив отверг подозрения в нечестных 4G-тендерах
Дмитрий Шимкив
Фото: Макс Требухов

Замглавы Администрации президента Дмитрий Шимкив отреагировал на заявления о нарушениях в тендере на получение операторами мобильной связи лицензий на 4G-связь.

"Недавно отдельные политики решили поставить под сомнение открытость и прозрачность проведения тендеров по 4G, а после того их риторика нашла отклик у главы правительства. Именно поэтому решил подготовить справку со ссылкой на документы, решения Президента и КМУ и, главное, цифры", - написал он в фейсбуке и поделился ссылкой на эту справку.

Шимкив напомнил, что 3G-тендер принес бюджету 8,77 млрд грн, еще 1,6 млрд грн было уплачено военным за конверсию. От 4G-тендера бюджет получил 7,89 млрд грн.

"Решения относительно минимальной цены как на тендер по 3G, так и на тендер по 4G определялось постановлением КМУ(!)", - добавил он.

По его словам, тендеры проходили публично, конкурентно и в прямом эфире.

"Я не буду объяснять детали технологического различия между 2G, 3G и 4G, вопросы адаптации, использования, покрытия и тому подобное. G - это не про Г или Ж, это «Generation» - поколение технологий связи. Если говорить на примере Bos taurus, то имеем эволюцию от туров до коров, а эволюция это разные количества надоев, качество мяса и тому подобное. Поэтому цену за тура нельзя сравнивать с ценой за корову. Как нельзя одинаково оценивать различные породы коров", - заключил Шимкив.

Напомним, 12 марта глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что украинский бюджет "в результате занижения в 15 раз стартовой цены на продажу 4G-частот" потерял 15 млрд грн.

Премьер Владимир Гройсман неожиданно отреагировал на это заявление, попросив правоохранительные органы проверить данные Ляшко.

Большая тройка украинских мобильных операторов 6 марта обязалась заплатить 5,434 млрд грн в диапазоне 1800 МГц за право развернуть на них мобильную связь четвертого поколения (4G). Президент Петр Порошенко присутствовал на объявлении результатов конкурса и высказывал удовлетворение ими.

Запуск технологии 4G в диапазоне 1800 МГц ожидается к июлю текущего года.


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