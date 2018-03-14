Анонс флагмана LG G7 перенесли на май

Еще вчера все полагали, что новый флагманский смартфон LG G7 из Южной Кореи, который может быть переименован в LG Judy, будет представлен в начале лета этого года. Сегодня появилась другая информация – мобильник представят в мае, чтобы успеть продать как можно больше его копий до момента анонса более новой модели.

LG G7

Согласно последним данным, в мае может состояться даже не анонс, а уже релиз LG G7, то есть показать его могут даже в апреле, что будет на руку LG – чем раньше она сделает это, тем больше конкурентов обгонит. По факту, LG G7 мог быть анонсирован еще в январе, но LG решила взять побольше времени и полностью переделать концепцию своего нового флагмана.

Информации о его трансформации немного, но вероятно, все конкурентные преимущества будут сосредоточены в камере и «новом» дизайне лицевой панели – в экране сделают вырез в стиле Apple iPhone X за 92 000 рублей. К характеристикам LG G7 относятся процессор Qualcomm 845, 6 Гб ОЗУ, 64 или 128 Гб встроенной памяти, фотокамера на 16+16 Мп и батарея 3000 мАч, а сканер отпечатков пальцев встроят в его тыльную панель, так как лицевую займет большой экран на 6 дюймов. Потомком смартфона станет модель LG V40, сведений о которой пока что нет. Ее дебют ожидается в течение осени 2018 года.

Максим Мишенев, MobileDevice


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