Назначена дата проведения конференции WWDC 2018

Компания Apple утвердила дату проведения конференции WWDC 2018, на которой ожидается анонс сразу нескольких весьма интересных устройств. Как и планировалось, мероприятие пройдет в начале лета и растянется на несколько дней.

Apple

Так, конференция WWDC 2018 откроется 4 июня в Сан-Хосе и продлится до 8 июня включительно. Тим Кук и его команда собираются показать всему миру новую iOS 12, обновленную настольную платформу macOS, а также целый ряд аппаратных новинок, за исключением новых Айфонов – их черед придет лишь в начале осени этого года.

Все внимание яблочных фанатов будет сосредоточено, вероятнее всего, на двух устройствах – в первую очередь на планшете iPad Pro с экраном на 11 дюймов, рамки которого уменьшат до минимума. В него встроят систему распознавания лиц и очень мощный процессор Apple A11X. Вторым интересным устройством станет новый ноутбук MacBook, но не простой, а недорогой (по меркам самой Apple). В настоящее время лэптопы Apple не представлены в категории «до $1000», и она собирается исправить этот недочет. По слухам, на WWDC 2018 состоится анонс и нового смартфона iPhone SE 2, но пока что предпосылок к этому нет, хотя оригинальный iPhone SE в этом году отметит второй день рождения.

Максим Мишенев, MobileDevice


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