Fitbit показала новые смарт-часы Versa

Под маркой Fitbit анонсированы новые умные часы Versa, первые слухи о которых появились всего несколько дней назад. Устройство ориентировано на взрослых пользователей, и стоит оно существенно дешевле флагманских часов Fitbit Ionic, представленных ранее.



Часы Fitbit Versa оцениваются ровно в 200 долларов США , и за эти деньги вы получите носимый гаджет в полностью металлическом корпусе толщиной 11,2 миллиметра. Экран часов имеет яркость 1000 единиц, что позволяет ему не слепнуть на солнце, а также диагональ 1,34 дюйма и матрицу IPS. В Fitbit Versa есть 4 Гб постоянной памяти, батарея на 145 мАч, которой хватит на 4 дня работы, а также сенсор сердечного ритма, счетчик калорий и расстояния, шагомер, контроллер сна и система отслеживания активности в течение дня.



Кроме того, специальное ПО превратит устройство в персонального тренера, которому не придется платить за тренировки. Fitbit Versa работает на фирменной прошивке Fitbit OS 2.0 и может синхронизироваться со смартфонами на Android и iOS . В бонус – функция отслеживания цикла, которую наверняка оценят представительницы прекрасного пола. Fitbit Versa поступят в продажу уже в апреле этого года по цене $200 и будут доступны с различными сменными браслетами.