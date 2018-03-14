Fitbit показала новые смарт-часы Versa

Под маркой Fitbit анонсированы новые умные часы Versa, первые слухи о которых появились всего несколько дней назад. Устройство ориентировано на взрослых пользователей, и стоит оно существенно дешевле флагманских часов Fitbit Ionic, представленных ранее.

Fitbit Versa

Часы Fitbit Versa оцениваются ровно в 200 долларов США, и за эти деньги вы получите носимый гаджет в полностью металлическом корпусе толщиной 11,2 миллиметра. Экран часов имеет яркость 1000 единиц, что позволяет ему не слепнуть на солнце, а также диагональ 1,34 дюйма и матрицу IPS. В Fitbit Versa есть 4 Гб постоянной памяти, батарея на 145 мАч, которой хватит на 4 дня работы, а также сенсор сердечного ритма, счетчик калорий и расстояния, шагомер, контроллер сна и система отслеживания активности в течение дня.

Кроме того, специальное ПО превратит устройство в персонального тренера, которому не придется платить за тренировки. Fitbit Versa работает на фирменной прошивке Fitbit OS 2.0 и может синхронизироваться со смартфонами на Android и iOS. В бонус – функция отслеживания цикла, которую наверняка оценят представительницы прекрасного пола. Fitbit Versa поступят в продажу уже в апреле этого года по цене $200 и будут доступны с различными сменными браслетами.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Пресс-фото смартфонов Huawei P20, P20 Lite и P20 ProПресс-фото смартфонов Huawei P20, P20 Lite и P20 Pro
Появилось новое фото и характеристики Meizu 15 PlusПоявилось новое фото и характеристики Meizu 15 Plus
Смартфон Umidigi A1 построен на новом CPU MT6739Смартфон Umidigi A1 построен на новом CPU MT6739
ZTE показала смартфон Nubia N3ZTE показала смартфон Nubia N3
Huawei P20 Porsche Design будет стоить $1600Huawei P20 Porsche Design будет стоить $1600
Блок рекламы


Похожие новости
ZTE показала смартфон Nubia N3ZTE показала смартфон Nubia N3
Новые снимки раскрыли настоящий дизайн смартфона Huawei Y9 (2018)Новые снимки раскрыли настоящий дизайн смартфона Huawei Y9 (2018)
Samsung показала смартфоны S9 и A8 Enterprise EditionSamsung показала смартфоны S9 и A8 Enterprise Edition
Спустя год создатели самого минималистичного телефона за $100 решили добавить новые функции. Он стал в 4 раза дорожеСпустя год создатели самого минималистичного телефона за $100 решили добавить новые функции. Он стал в 4 раза дороже
MWC 2018: Leagoo показала клон iPhone X за $150MWC 2018: Leagoo показала клон iPhone X за $150
MWC 2018: Qualcomm показала скорость работы 5G-интернетаMWC 2018: Qualcomm показала скорость работы 5G-интернета
Новые фото Xiaomi Mi7 подтверждают дизайн флагманаНовые фото Xiaomi Mi7 подтверждают дизайн флагмана
Apple снабдит новые iPhone боковым сенсорным экраномApple снабдит новые iPhone боковым сенсорным экраном
4G в Украине: в «Киевстар» рассказали, насколько дороже будут новые тарифы4G в Украине: в «Киевстар» рассказали, насколько дороже будут новые тарифы
Тройная камера смартфона Huawei P20 Plus показалась на фотоТройная камера смартфона Huawei P20 Plus показалась на фото
Последние новости
Подгружаем последние новости