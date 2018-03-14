Новый Essential Phone получит камеру под поверхностью экрана

Так называемый козырек в верхней части дисплея iPhone X стал главным трендом последнего времени на рынке смартфонов. Не смотря на это, первым «козырек» получил Essential Phone, над которым работал создатель ОС Android Энди Рубин.

Несмотря на статус первопроходца, Essential Products пытается убрать всеми ненавистный вырез в своих новых продуктах и сделать полностью безрамочный смартфон.

Патент №9843736 был выдан американским патентным бюро 12 декабря 2017 года и содержит описание технологии, позволяющей расположить фронтальную камеру за прозрачной областью дисплея или за специальным цветным слоем. Данная технология позволит разместить дисплей на все 100% площади фронтальной панели.

На данный момент технология представлена только лишь в патенте и не была реализована ни в каких устройствах. К тому же, патентная заявка вовсе не гарантирует возможность её реализации в серийном производстве. Тем не менее, подобная технология является инновационным решением, так как прежде ничего подобного представлено не было.

Стоит заметить, что в 2017 году Essential продала не более 100 000 смартфонов, росту продаж не способствовало даже стремительное снижение цен в течении нескольких месяцев.

А тем временем конкуренты…

Подобный патент недавно получила Meizu. Китайская компания придумала способ интегрировать фронтальную камеру, датчики освещения и приближения в сам дисплей. Для того, чтобы свет смог проникать сквозь экран, сам дисплей должен быть изготовлен из графена, который по своей природе является прозрачным.