Толщину смартфона Vernee M6 уменьшат до 7 миллиметров

Компания Vernee готовит смартфон M6, который имеет все шансы стать одним из самых тонких мобильников на рынке. Это безрамочный моноблок от третьего эшелона, и в продажу он поступит уже в апреле или мае текущего года.



У Vernee M6 пока нет цены, но зато есть корпус толщиной всего 6,9 миллиметра, экран на 5,7 дюйма, занимающий 80% лицевой панели и процессор MediaTek MT6750C. По всему видно, что смартфон будет относиться к среднему ценовому диапазону, и в его состав войдут 4 Гб оперативной и сразу 64 Гб постоянной памяти вместе со слотом microSD еще на 128 Гб. Vernee M6 дополнят фотокамерами на 16 и 13 Мп, портом USB-C и прошивкой VOS 1.0 собственной разработки Vernee, которая будет установлена поверх не самой современной ОС Android 7 от Google .



Минимальная толщина корпуса не позволит установить хорошую батарею, так что придется довольствоваться лишь 3300 мАч. В список характеристик Vernee M6 войдут два слота под SIM-карты, ускоренная зарядка и поддержка LTE всех частот. Поскольку смартфон относится к третьему эшелону, то его цена наверняка окажется очень привлекательной. Купить Vernee M6 получится только в Китае посредством любого из местных интернет-магазинов.