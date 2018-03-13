WhatsApp позволил удалять сообщения в течение часа

Мессенджер WhatsApp внес изменения в работу функции удаления сообщений после их отправки – если раньше это можно было сделать в течение семи минут, то теперь этот период увеличен буквально на порядок (для гуманитариев – в 10 раз).

WhatsApp

Иными словами, теперь удалять свои сообщения в беседе можно в течение 70 минут. Если быть совсем точным, то WhatsApp позволяет делать это в течение 4096 секунд, и нововведение уже реализовано в новой версии, доступной пока только для iOS – под Android сейчас есть лишь бета-версия, которую совсем скоро заменят на стабильный билд.

С одной стороны, WhatsApp сделал большой шаг навстречу пользователям, но на деле это совсем не так: в том же Телеграме удалять свои сообщения можно в течение 48 часов, а в Вайбере эта функция вообще не имеет ограничений по времени. Возможно, в будущем WhatsApp догонит своих конкурентов, но пока что приходится отслеживать, что пишешь, чтобы ненароком не сболтнуть чего лишнего или не отправить сомнительный контент. WhatsApp в настоящее время принадлежит компании Facebook, которая также владеет сервисом Facebook Messenger, и вот в нем собственные сообщения в переписке удалять вообще нельзя.

Максим Мишенев, MobileDevice


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