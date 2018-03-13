Трамп запретил Broadcom покупку Qualcomm

Президент США Дональд Трамп запретил сингапурской корпорации Broadcom Limited приобретать американскую компанию Qualcomm, которая является крупнейшим производителем микрочипов для мобильных устройств.

Broadcom

Текст указа гласит:
«Предложенное поглощение Qualcomm покупателем запрещается, как и любое другое аналогичное слияние, приобретение и присоединение, напрямую или косвенно. Покупатель и Qualcomm должны незамедлительно и навсегда отказаться от предполагаемого поглощения. Сразу после совершения действий, направленных на прекращение операций по поглощению Qualcomm, покупатель и Qualcomm обязаны уведомить об этом Комитет по иностранным инвестициям Соединенных Штатов.»

Причиной такого решения в Белом доме является угроза национальной безопасности Соединенных Штатов. Если бы сингапурская Broadcom приобрела Qualcomm, она получила бы контроль над одним из крупнейших в США производителей чипов для мобильных устройств. Сумма сделки могла бы составить $117 млрд.

В ноябре прошлого года руководство Broadcom встретилось с Трампом. На встрече было принято решение перенести штаб-квартиру компании из Сингапура в США. Тем не менее, уступки со стороны корпорации оказались недостаточными для американских властей.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Пресс-фото смартфонов Huawei P20, P20 Lite и P20 ProПресс-фото смартфонов Huawei P20, P20 Lite и P20 Pro
Появилось новое фото и характеристики Meizu 15 PlusПоявилось новое фото и характеристики Meizu 15 Plus
Смартфон Umidigi A1 построен на новом CPU MT6739Смартфон Umidigi A1 построен на новом CPU MT6739
ZTE показала смартфон Nubia N3ZTE показала смартфон Nubia N3
Смартфон Energizer Hardcase H570S построен на MediaTek и защищен от водыСмартфон Energizer Hardcase H570S построен на MediaTek и защищен от воды
Блок рекламы


Похожие новости
MWC 2018: Qualcomm анонсировала серию процессоров Snapdragon 700MWC 2018: Qualcomm анонсировала серию процессоров Snapdragon 700
MWC 2018: Qualcomm показала скорость работы 5G-интернетаMWC 2018: Qualcomm показала скорость работы 5G-интернета
В линейке смартфонов ASUS появится флагман на Qualcomm 845В линейке смартфонов ASUS появится флагман на Qualcomm 845
Qualcomm представила первый в мире LTE-модем со скоростью 2 ГБит/сQualcomm представила первый в мире LTE-модем со скоростью 2 ГБит/с
Surface Phone может выйти на процессоре Qualcomm 845Surface Phone может выйти на процессоре Qualcomm 845
Qualcomm обвинили в низком спросе на умные часыQualcomm обвинили в низком спросе на умные часы
Первые 5G-смартфоны с чипами Qualcomm появятся в 2019 годуПервые 5G-смартфоны с чипами Qualcomm появятся в 2019 году
Евросоюз оштрафовал Qualcomm на $1,2 млрд за подкуп AppleЕвросоюз оштрафовал Qualcomm на $1,2 млрд за подкуп Apple
Процессор MediaTek Helio P70 догнал Qualcomm 835 по производительностиПроцессор MediaTek Helio P70 догнал Qualcomm 835 по производительности
Стали известны характеристики SoC Qualcomm Snapdragon 670, 640 и 460Стали известны характеристики SoC Qualcomm Snapdragon 670, 640 и 460
Последние новости
Подгружаем последние новости