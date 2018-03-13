Трамп запретил Broadcom покупку Qualcomm

Президент США Дональд Трамп запретил сингапурской корпорации Broadcom Limited приобретать американскую компанию Qualcomm , которая является крупнейшим производителем микрочипов для мобильных устройств.

Текст указа гласит:

«Предложенное поглощение Qualcomm покупателем запрещается, как и любое другое аналогичное слияние, приобретение и присоединение, напрямую или косвенно. Покупатель и Qualcomm должны незамедлительно и навсегда отказаться от предполагаемого поглощения. Сразу после совершения действий, направленных на прекращение операций по поглощению Qualcomm , покупатель и Qualcomm обязаны уведомить об этом Комитет по иностранным инвестициям Соединенных Штатов.»

Причиной такого решения в Белом доме является угроза национальной безопасности Соединенных Штатов. Если бы сингапурская Broadcom приобрела Qualcomm , она получила бы контроль над одним из крупнейших в США производителей чипов для мобильных устройств. Сумма сделки могла бы составить $117 млрд.