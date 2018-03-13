Oppo представила безрамочный смартфон R15

Еще на прошлой неделе в базе данных TENAA были замечены два новых смартфона китайского производителя Oppo R15 и Oppo R15 Dream Mirror Edition. Были раскрыты и характеристики грядущих новинок, кроме процессоров. Теперь же из утечки официальной презентации стали известны все спецификации новых гаджетов.

Oppo R15 и Oppo R15 Dream Mirror получат 6,28-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2280?1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, 20-мегапиксельную фронтальную камеру, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, и в качестве программного обеспечения Android 8.1 Oreo. Помимо этого, обе новинки будут обладать одинаковой толщиной и одинаковым весом.

Отличаться новые смартфоны будут процессором: у Oppo R15 это будет Helio P60 от MediaTek с тактовой частотой 2,0 ГГц и двухъядерный процессор AI, а OPPO R15 DME получит Snapdragon 660 с тактовой частотой 2,2 ГГц и одноядерный AI-чип.

Также отличия коснуться и основных камер. OPPO R15 будет оснащен 16 Мп широкоугольной главной камерой с диафрагмой f/1.7 и 5 Мп вторичной с f/2.2 для захвата деталей глубины. В Dream Mirror Edition будет установлен датчик 16 Мп с диафрагмой f/1.7 и второй 20 Мп датчик с f/1.7.

OPPO R15 получит аккумулятор емкостью 3450 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC. Девайс будет иметь 2,5D-стеклянную заднюю панель и поставляется в цветах Starry Violet, Thermal Red и Snow White.

Емкость аккумулятора у OPPO R15 Dream Mirror Edition составит 3400 мАч. Также будет поддерживаться быстрая зарядка VOOC. Смартфон будет доступен в двух цветовых вариантах: с задней панелью из 3D-стекла в красном цвете и керамической тыльной панелью в черном.