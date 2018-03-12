Стали известны характеристики смартфона Xiaomi Mi 7

Недавно разработчиками форума XDA Developers в сети были обнаружены возможные файлы из прошивки Xiaomi Mi 7, в которых говорилось о «козырьке» по типу iPhone X, инфракрасной камере для 3D-распознавания лица под названием openIRCamera, а также ником аккумуляторе грядущего флагмана.

Помимо этого, были подтверждены такие характеристики Mi 7, как 6-дюймовый OLED-дисплей с функцией Always-On Display, чипсет Snapdragon 845, а также аккумуляторе емкостью 3170 или даже 3400 мАч.

После этого, были обнародованы результаты тестирования Xiaomi Mi 7 в популярном бенчмарке Geekbench 4.1, где указано наличие 8-ядерного чипсета Snapdragon 845 с базовой частотой 1,77 ГГц, 6 ГБ ОЗУ и ОС Android 8.0 Oreo. Результаты тестирования составили 2449 и 8309 баллов в одноядерном и многоядерном режиме, соответственно.

Презентация грядущего флагмана Xiaomi Mi 7 должна состояться в июне. Стоимость новинки остаётся неизвестной, но предположительно она будет дороже Xiaomi Mi 6.