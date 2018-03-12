Флагман Xiaomi Mi 7 протестировали в Geekbench

Бенчмарк Geekbench опубликовал результаты тестирования смартфона Xiaomi Mi 7 – нового китайского флагмана, до анонса которого осталось две недели. Как и ожидалось, аппарат оказался очень мощным, и все благодаря его новейшему процессору Qualcomm 845.



Показ нового Xiaomi Mi 7 пройдет 27 марта в Поднебесной, и вместе с ним представят новый безрамочный смартфон Mi Mix 2S, тоже на 845-м процессоре. Флагман с цифрой 7 в названии набрал 2449 баллов в одноядерном режиме и 8309 баллов в многоядерном, и это избыточная мощность для всех существующих ныне мобильных приложений. Видимо, вся она пойдет на запись видео 4К с частотой 60 кадров в секунду, но этот функционал будет востребован далеко не всеми.



Xiaomi Mi 7 будет конкурировать с Samsung S9, так что ждем Plus-версию с экраном побольше для борьбы с Samsung S9+. Младший Mi 7 снаряжен 6 Гб ОЗУ и работает на базе ОС Android 8 Oreo с предустановленной прошивкой MIUI 9. Экран смартфона – это 6-дюймовая панель 18:9 OLED с функцией Always On и разрешением, по слухам, Quad HD+. Работает Xiaomi Mi 7 на батарее 3170 мАч, что для столь мощного флагмана уже недостаточно. Стоимость смартфона пока не сообщается, а в продажу он поступит в апреле или мае текущего года.