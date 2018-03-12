Флагман Xiaomi Mi 7 протестировали в Geekbench

Бенчмарк Geekbench опубликовал результаты тестирования смартфона Xiaomi Mi 7 – нового китайского флагмана, до анонса которого осталось две недели. Как и ожидалось, аппарат оказался очень мощным, и все благодаря его новейшему процессору Qualcomm 845.

Xiaomi Mi 7

Показ нового Xiaomi Mi 7 пройдет 27 марта в Поднебесной, и вместе с ним представят новый безрамочный смартфон Mi Mix 2S, тоже на 845-м процессоре. Флагман с цифрой 7 в названии набрал 2449 баллов в одноядерном режиме и 8309 баллов в многоядерном, и это избыточная мощность для всех существующих ныне мобильных приложений. Видимо, вся она пойдет на запись видео 4К с частотой 60 кадров в секунду, но этот функционал будет востребован далеко не всеми.

Xiaomi Mi 7 будет конкурировать с Samsung S9, так что ждем Plus-версию с экраном побольше для борьбы с Samsung S9+. Младший Mi 7 снаряжен 6 Гб ОЗУ и работает на базе ОС Android 8 Oreo с предустановленной прошивкой MIUI 9. Экран смартфона – это 6-дюймовая панель 18:9 OLED с функцией Always On и разрешением, по слухам, Quad HD+. Работает Xiaomi Mi 7 на батарее 3170 мАч, что для столь мощного флагмана уже недостаточно. Стоимость смартфона пока не сообщается, а в продажу он поступит в апреле или мае текущего года.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Пресс-фото смартфонов Huawei P20, P20 Lite и P20 ProПресс-фото смартфонов Huawei P20, P20 Lite и P20 Pro
Появилось новое фото и характеристики Meizu 15 PlusПоявилось новое фото и характеристики Meizu 15 Plus
Смартфон Umidigi A1 построен на новом CPU MT6739Смартфон Umidigi A1 построен на новом CPU MT6739
ZTE показала смартфон Nubia N3ZTE показала смартфон Nubia N3
Графеновый аккумулятор заряжается за 30 секундГрафеновый аккумулятор заряжается за 30 секунд
Блок рекламы


Похожие новости
«Живое» фото Xiaomi Mi Mix 2S: фронтальной камеры больше нет«Живое» фото Xiaomi Mi Mix 2S: фронтальной камеры больше нет
Смартфон Lenovo S5 поборется с Xiaomi Redmi Note 5Смартфон Lenovo S5 поборется с Xiaomi Redmi Note 5
Xiaomi прокачает смартфон Redmi Note 5Xiaomi прокачает смартфон Redmi Note 5
Флагман OnePlus 6 получит новый формат экранаФлагман OnePlus 6 получит новый формат экрана
LG G7: первые изображения флагманаLG G7: первые изображения флагмана
Xiaomi Mi Mix 2S сравнили с Mi Mix 2 на «живом» фотоXiaomi Mi Mix 2S сравнили с Mi Mix 2 на «живом» фото
Xiaomi Mi6 и Mi Mix 2 получили функцию Face UnlockXiaomi Mi6 и Mi Mix 2 получили функцию Face Unlock
HMD готовит флагманский смартфон Nokia 8 ProHMD готовит флагманский смартфон Nokia 8 Pro
Появилось фото Xiaomi Mi MIX 2S со сканером в экранеПоявилось фото Xiaomi Mi MIX 2S со сканером в экране
Huawei прояснила ситуацию с камерами в новых флагманахHuawei прояснила ситуацию с камерами в новых флагманах
Последние новости
Подгружаем последние новости