Смартфон Vivo V9 показали на «живых» фотографиях

Смартфон Vivo V9, который заменит собой текущую модель Vivo V7, будет представлен в последних числах этого месяца. Сегодня в сети были обнаружены его «живые» фотографии довольно высокого качества, которые могут расстроить фанатов марки (а таких много, правда, только в Поднебесной).

Vivo V9

Смартфон Vivo V9 получил совершенно стандартный внешний вид, и его будет не отличить от 99% современных мобильников. К плюсам аппарата относится вход под наушники, а к минусам – старый разъем microUSB, потому как современный USB-C по какой-то причине не завезли. В наличии лишь один основной динамик на нижнем торце, два слота под SIM-карты, один и которых гибридный, и двойная фотокамера, параметры которой не сообщаются, вместе с фронталкой на 24 мегапикселя для селфи.

Экран Vivo V9 имеет соотношение сторон 18:9 и довольно тонкие рамки, и это панель IPS с диагональю 6 дюймов и неизвестным пока что разрешением. В верхней части дисплея находится монобровь – вырез под камеру и динамик в стиле Apple iPhone X, который отнимает массу полезной площади экрана. Vivo V9 из коробки работает на Android 8 Oreo и располагает металлическим корпусом, а цена смартфона составит около 390 долларов США, что за смартфон с microUSB не просто дорого, а очень дорого.

Максим Мишенев, MobileDevice


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