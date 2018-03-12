Lenovo не станет выпускать смартфон Moto X5

Компания Lenovo давно утратила лидерские позиции на рынке смартфонов и сейчас входит лишь в Топ-10, равно как и купленная ею Motorola. Последняя должна была выпустить смартфон Moto X5, это этому событию, похоже, не суждено.

Moto X5

Согласно последним слухам, релиз смартфона Moto X5 отменен по причине финансовых трудностей у Lenovo, которая все никак не может оправиться после покупки Motorola на фоне снижения продаж. Также есть предположения, что прошлогодний смартфон Moto X4 оказался не очень успешным – модель неплохая, но с ценой производитель не угадал, равно как и широтой географии распространения.

Помимо этого, из США поступили тревожные сведения: Lenovo намеревается уволить половину инженеров американского подразделения Motorola в Чикаго, что определенно скажется как на скорости разработки, так и на качестве смартфонов этого бренда. В этом году Lenovo хочет представить две или три новые модели G-серии, заранее морально устаревшие как в плане дизайна, так и в плане аппаратной начинки.  

Максим Мишенев, MobileDevice


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