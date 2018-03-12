Huawei Honor 7C: безрамочный смартфон за $142

Компания Huawei анонсировала новый бюджетный смартфон Honor 7C. Новинка оснащена большим изогнутым дисплеем с соотношением сторон 18:9, двойной камерой и функцией сканирования лиц.

Huawei Honor 7C

Huawei Honor 7C получил 5,99-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1440?720 пикселей), двойную основную камеру с модулями на 13+2 Мп, и 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Аппаратной основой смартфона стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 3 или 4 ГБ, объем встроенного флеш-накопителя – 32 или 64 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 256 ГБ. Емкость аккумулятора достигает 3000 мАч.

Помимо этого, Honor 7C поддерживает Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, 4G VoLTE, GPS+ГЛОНАСС, FM-радио. Имеется сканер отпечатков пальцев. В качестве альтернативного способа разблокировки в аппарате предусмотрено сканирование лиц с помощью фронтальной камеры. Размеры смартфона составляют 158,3?76,7?7,8 мм, а вес – 164 грамма. Работает устройство под управлением ОС Android 8.0 Oreo и EMUI 8.0.

Honor 7C

В продаже Huawei Honor 7C появится с 13 марта нынешнего года. Стоимость версии с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти составляет $142, а вариант с 4+64 ГБ обойдется пользователям в $205.


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