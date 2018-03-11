HTC предрекает большие перемены в дизайне смартфонов

Генеральный директор тайваньской компании HTC Шер Вонг сообщила, что с появлением 5G-сетей последует кардинальное изменение традиционного дизайна мобильных устройств.

Современный тренд на дизайны смартфонов был задан ещё с выходом первого iPhone 11 лет назад, и особых изменений не претерпел. В последние годы наблюдается тенденция на увеличение диагонали дисплея и уменьшение рамок.

Шер Вонг заявила:

Смартфоны могут отличаться от блестящего прямоугольника, какими мы их знаем и любим сегодня. Я думаю, что они примут другие формы, так как 5G снижает потребность в устройстве на базе вычислительной мощности.

Данная информация не содержит никакой конкретики. Возможно, речь идёт о складных смартфонах или носимых устройствах.