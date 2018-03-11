Официальный анонс смартфона Huawei Y9

Состоялась официальная премьера смартфона Huawei Y9, пару дней назад протестированного регулятором TENAA. Все ранее опубликованные сведения о нем, в том числе и упоминание четырех камер, получили подтверждение.



Как и обещалось, новый Huawei Y9 получил солидную батарею емкостью 4000 мАч и большой экран на 6 дюймов с относительно тонкими рамками и высоким разрешением Full HD+ или 2160х1080 пикселей. У него есть процессор Kirin 659 на восемь ядер, 3 гигабайта оперативной памяти и, как говорилось выше, четыре камеры по два модуля спереди и сзади: 16+2 Мп для фронтальной и 13+2 Мп для основной. Несмотря на наличие большой батареи, толщина корпуса Huawei Y9 не превысила 8 миллиметров, а весит он 170 граммов, плюс на тыльной панели из металла у него есть сканер отпечатков пальцев.



Смартфон работает на базе Android 8 Oreo с фирменной прошивкой EMUI 8, и у нег есть два слота под SIM-карты, слот microSD до 256 Гб, встроенная память на 32 гигабайта и поддержка сотовых сетей LTE , в том числе и роSSийских. В продажу Huawei Y9 поступит уже этой весной, но пока только в Китае, и производитель не спешит сообщать его рекомендуемую стоимость. Вероятно, о ней он расскажет после анонса своих флагманов серии P20, который назначен на 27 марта этого года, и который пройдет в Париже.