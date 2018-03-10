Huawei P20 Porsche Design будет стоить $1600

В сети появилась информация о четвертой версии грядущего смартфона Huawei P20 под названием Porsche Design, которая дополнит модельный ряд из P20, P20 Lite и P20 Pro.

Huawei P20 Porsche Design

Huawei P20 Porsche Design будет иметь одноименный логотип на тыльной панели, тройную основную камеру, а также сканер отпечатков пальцев, интегрированный в дисплей. Снимок премиальный версии смартфона уже публиковался, но тогда его приняли за Huawei P20 или P20 Pro. Стоимость P20 Porsche Design будет составит $1 578.

Помимо этого, известный инсайдер Эван Бласс, более известный под ником @evleaks, продемонстрировал необычную цветовую вариацию Huawei P20 Pro. Градиент цветов меняется от бирюзового до лилового.

Линейка смартфонов Huawei P20 будет презентована 27 марта в Париже.


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