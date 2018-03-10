ZTE показала смартфон Nubia N3

Китайская компания ZTE провела анонс нового смартфона Nubia N3 среднего класса. Это моноблок с безрамочным экраном Full HD+ на процессоре Qualcomm 625, и в продажу на территории Поднебесной он поступит 24 марта этого года.



В состав ZTE Nubia N3 вошли 4 Гб оперативной памяти, экран на 6 дюймов по диагонали с матрицей IPS, накопитель на 64 гигабайта и слот microSD еще на 128 Гб. Смартфон работает под управлением не самой новой ОС Android 7.1, прикрытой фирменной оболочкой ZTE Nubia UI, и располагает отличной батареей на 5000 мАч, у которой по умолчанию есть режим ускоренной зарядки.



Важной особенностью ZTE Nubia N3 является функция Neo Power 3, обеспечивающая оптимизацию работы батареи при повышенных нагрузках, что в итоге сильно увеличивает время работы од одного заряда. Смартфон укомплектован тремя камерами – сзади установлен двойной модуль, параметры которого производитель раскрывать не стал, а спереди используется 16-мегапиксельная матрица. У ZTE Nubia N3 пока нет стоимости, но продаваться он будет сразу в трех цветах корпуса – черном, красном и золотом на выбор. Модуль LTE , два слота под SIM-карты – в наличии.