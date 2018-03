Смартфоны Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite прошли сертификацию 3С

Флагманские смартфоны Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite из Поднебесной с каждым днем все ближе к дате своего официального анонса. Сегодня это трио прошло сертификацию 3С, о чем не преминули упомянуть инсайдеры.



Все три смартфона Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite характеризуются в первую очередь ускоренной зарядкой – первые две модели поддерживают 24 ватта, а третья 18 ватт. Будет использоваться порт USB-C, но емкость самих батарей пока что остается неизвестной. Каждый из трех смартфонов будет основан на собственном процессоре – в младшем 15 Lite установлен Qualcomm 636, как и в новой модификации Xiaomi Redmi Note 5 Pro, а в 15 Plus используется Samsung 8895, аналог Qualcomm 835. Обычному Meizu 15 достанется середнячок Qualcomm 660, демонстрирующий высокую для своего класса производительность.



Анонс Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite ожидается в апреле этого года, и это три юбилейных смартфона, поскольку в этом году Meizu отмечает свое 15-летие – компания была основана в 2003 году. Новинки наверняка порадуют минимальной толщиной рамок и другими аппаратными фишками, к примеру, функцией распознавания лиц.