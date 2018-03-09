iPhone (2019) лишится выреза на экране

Согласно слухам, в нынешнем году компания Apple выпустит три новых iPhone, которые получат тот же дизайн, что и iPhone X. Отличие между новинками будет заключаться в размерах и некоторых характеристиках.

А вот в 2019 году, как утверждает южнокорейское издание Electronic Times, «яблочный» производитель создаст полностью безрамочный смартфон – новые iPhone будут лишены выреза в верхней части дисплея.

У компании уже имеется несколько патентов для реализации данной идеи. Например, все датчики будут интегрированы в дисплей, который будет покрыт незаметными микроотверстиями.

Отметим, что в Android P только появилась нативная поддержка вырезов на экране.