iPhone (2019) лишится выреза на экране

Согласно слухам, в нынешнем году компания Apple выпустит три новых iPhone, которые получат тот же дизайн, что и iPhone X. Отличие между новинками будет заключаться в размерах и некоторых характеристиках.

iPhone X Plus

А вот в 2019 году, как утверждает южнокорейское издание Electronic Times, «яблочный» производитель создаст полностью безрамочный смартфон – новые iPhone будут лишены выреза в верхней части дисплея.

iPhone X безрамочный

У компании уже имеется несколько патентов для реализации данной идеи. Например, все датчики будут интегрированы в дисплей, который будет покрыт незаметными микроотверстиями.

Отметим, что в Android P только появилась нативная поддержка вырезов на экране.




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