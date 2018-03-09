Apple может выпустить недорогой планшет iPad Pro с Face ID

Компания Apple собирается выпустить недорогой ноутбук MacBook Air нового поколения, а вместе с ним – и одну из самых доступных (если не самую доступную) модификаций планшета iPad Pro.



Согласно предоставленной информации, стоимость нового Айпада окажется сильно ниже 300 долларов США . Информаторы утверждают, что новый iPad Pro, показ которого ожидается весной этого года, будет стоить в районе 260 долларов США , тогда как сейчас самый дешевый iPad оценивается в 330 долларов. Что интересно, в более доступном решении нас ждут очень тонкие рамки экрана и, важно, система распознавания лиц Face ID. Другими словами, сканера отпечатков пальцев в новом яблочном планшете больше не будет.



Новый iPad Pro, по мнению экспертов, оснастят камерой True Depth из iPhone X и экраном на 9,7 дюйма по диагонали, но крайне маловероятно, что его появление состоится весной – скорее всего, его покажут на конференции WWDC 2018, которую Apple по традиции проведет в июне. Всего в этом году Apple готовит около 10 новых аппаратных решений – это и как минимум три Айфона, несколько модификаций MacBook Air нового поколения, упомянутый iPad Pro и даже второе поколение iPhone SE2. Также есть вероятность познакомиться с улучшенной версией колонки HomePod.