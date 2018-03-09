Apple может выпустить недорогой планшет iPad Pro с Face ID

Компания Apple собирается выпустить недорогой ноутбук MacBook Air нового поколения, а вместе с ним – и одну из самых доступных (если не самую доступную) модификаций планшета iPad Pro.

iPad Pro

Согласно предоставленной информации, стоимость нового Айпада окажется сильно ниже 300 долларов США. Информаторы утверждают, что новый iPad Pro, показ которого ожидается весной этого года, будет стоить в районе 260 долларов США, тогда как сейчас самый дешевый iPad оценивается в 330 долларов. Что интересно, в более доступном решении нас ждут очень тонкие рамки экрана и, важно, система распознавания лиц Face ID. Другими словами, сканера отпечатков пальцев в новом яблочном планшете больше не будет.

Новый iPad Pro, по мнению экспертов, оснастят камерой True Depth из iPhone X и экраном на 9,7 дюйма по диагонали, но крайне маловероятно, что его появление состоится весной – скорее всего, его покажут на конференции WWDC 2018, которую Apple по традиции проведет в июне. Всего в этом году Apple готовит около 10 новых аппаратных решений – это и как минимум три Айфона, несколько модификаций MacBook Air нового поколения, упомянутый iPad Pro и даже второе поколение iPhone SE2. Также есть вероятность познакомиться с улучшенной версией колонки HomePod.

Максим Мишенев, MobileDevice


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