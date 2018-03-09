Смартфон Lenovo S5 поборется с Xiaomi Redmi Note 5

Компания Lenovo, некогда лидер, а теперь практически аутсайдер рынка смартфонов, готовит новую модель S5, на которую возлагает очень большие надежды. Это будет смартфон среднего класса, и Lenovo создает его с целью конкуренции с абсолютным бестселлером – великим Xiaomi Redmi Note 5, который совсем скоро выйдет в новой топовой модификации.



Крайне сомнительно, что Lenovo S5 сможет составить достойную конкуренцию непревзойденному (без сарказма) Xiaomi Redmi Note 5, но представители Lenovo намекнули, S5 окажется мощнее пятого Ноута. Последний 16 марта предстанет в версии с 6 Гб ОЗУ и процессором Qualcomm 636, так что посмотрим, что сможет предложить Lenovo за ту же цену. По слухам, в Lenovo S5 ожидается наличие 4-6 Гб оперативной памяти, накопителя на 32 или 64 гигабайта, двойной камеры сзади и безрамочного дисплея спереди, параметры которых пока не сообщаются.



Также есть упоминание о батарее на 6000 мАч, но верится в это с очень большим трудом – в случае, если Lenovo S5 получит тот же экран на 6 дюймов, то разработчикам придется пожертвовать минимальной толщиной корпуса, чтобы установить такую батарею. Анонс Lenovo S5 предварительно запланирован на 20 марта этого года, и пройдет он в Китае, а релиз должен состояться в апреле.