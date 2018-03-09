Дактилоскоп в Samsung Galaxy Note 9 встроят прямо в экран

В конце лета этого года ожидается анонс бизнес-смартфона Samsung Galaxy Note 9, в котором будет кое-что от китайских конкурентов. В начале года был представлен китайфон Vivo X20 Plus, и это первый в мире мобильник со сканером отпечатков пальцев внутри экрана. Note 9 скопирует именно эту фишку.

Samsung Galaxy Note 9

Дактилоскоп в экране станет основным конкурентным преимуществом Samsung Galaxy Note 9, но следует напомнить, что такого рода сенсоры на текущем этапе своего развития попросту не умеют работать с защитными пленками и тем более стеклами. Судя по всему, Samsung пока не смогла решить эту проблему, и потому дактилоскоп будет дополнен системой распознавания лиц наподобие Face ID от Apple. Сам смартфон покажут, вероятнее всего, в августе этого года, но уже сейчас можно догадаться, что нас ждет все тот же Samsung S9 в более строгом дизайне и с практически идентичной начинкой, разве что дисплей сделают чуточку больше.

Не исключены и другие нововведения, но пока что о них нет никаких сведений, плюс восьмой Ноут является вполне неплохим аппаратом, у которого все есть, и едва ли нужно что-то в нем совершенствовать, помимо фотокамеры. Правда, Samsung Galaxy Note 9 может оказаться сильно дороже своего предшественника, как это случилось с S9 и S9+, что вряд ли положительно отразится на объемах его продаж.

Максим Мишенев, MobileDevice


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